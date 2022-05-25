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Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda!

25.05.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden bugüne yüksek reytingleri ve hüzünlü hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 24 Mayıs tarihinde yayınlanan 71. bölümü ile final yaparak seyircisine veda etti. Finalin ardından dizinin Gülben'i Merve Dizdar hüzünlü bir veda paylaşımı yaptı.

Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda!

Trt1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın 24 Mayıs tarihli 71. final bölümünde duygusal veda geceye damga vurdu. Geçmişin karanlık izlerinden kurtulan Safiye ve Gülben babalarının vasiyetini teker teker gerçekleştirirken, Han'ın mutluluğu için büyük bir adım atması gecenin konuşulan konularından oldu.

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Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin Gülben'i Merve Dizdar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.

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Gülben karakterinin fotoğraflarını paylaşan Dizdar, paylaşımına, "Hoşçakal Gülben. Hoşçakal Masumlar Apartmanı. A’dan z’ye emeği geçen tüm arkadaşlarım her şey için teşekkür ederim. Tarif edemiyorum duygumu. Kelimeler yetmiyor gibi bi his. Baya zorlanıyorum :) Oyun arkadaşlarım, senarist arkadaşlarım, yönetmenlerim, yapımcımız, yapım arkadaşlarım, tüm ekip arkadaşlarım, canım seyircimiz; sizi çok seviyorum. Ve Gülben… Sen gerçek bir kahramansın! Seni çok sevdim. Yerin hep ayrı olacak..." notunu düştü.

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Dizdar'ın paylaşımına pek çok yorum ve beğeni geldi.

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Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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