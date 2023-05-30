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Merve Dizdar sahneye çıktı, Alice Müzikali'nde oyun durdu! Duygularını böyle paylaştı

30.05.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Merve Dizdar ülkeye döner dönmez soluğu sahnede aldı. Başarılı oyuncu Alice Müzikali'nde sahneye çıktığı an alkış yağmuruna tutuldu ve bir süre oyun durdu.

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteriyle hafızalara kazınan Merve Dizdar, 76'ıncı Cannes Film Festivali'nde Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Merve Dizdar geçtiğimiz pazar oy kullanmak için ülkeye dönmüş ve sandık başında da ilgi görmüştü.

Ekran Alıntısı

BİR SÜRE OYUN DURDU

Merve Dizdar daha sonra ise Alice Müzikali için sahnede, işinin başındaydı. Merve Dizdar'ın sahneye çıkışıyla beraber alkış yağmuru başladı ve oyun bir süre durdu.

Ne yapacağını bilemeyen başarılı oyuncuya diğer oyuncular destek oldu. Merve Dizdar sosyal medyada da o anları paylaşarak "Bin kez teşekkür ederim hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.


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