Merve Dizdar ve Cihan Ayger aşk mı yaşıyor? Pozları iddiaları alevlendirdi

Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle uzun süre hafızalarda kalan ve Cannes'dan ödülle dönerek ülkemizi gururlandıran Merve Dizdar özel hayatıyla gündeme geldi.

Gürhan Altundaşar’la evliliği 2021’de biten Merve Dizdar iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Dizdar bir süredir Cihan Ayger’le birlikte. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Dizdar’la Cihan Ayger ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ayger ile Dizdar’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları aşk iddialarını alevlendirdi. İkili birbirlerinin pozlarını paylaşarak dikkat çekti.



Ayger 2020 yılında Elif Boyner’le nikâh masasına oturmuş, ancak evlilikleri 1 yılda sona ermişti.







