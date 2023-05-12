Merve Oflaz'ın sütyenli tarzı olay! Göğüs dekoltesinin her ayrıntısını paylaştı

Survivor'ın eski sezon yarışmacıları arasında yer alan ve yarıştığı dönemde şampiyon olan Merve Oflaz kariyerine televizyon ekranlarında devam etme kararı aldı. Rol aldığı dizilerle de adından sık sık söz etiren Merve Oflaz iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa yine takipçilerinden tam not aldı. Crop giyen Merve Oflaz göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Ünlü ismin dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Merve Oflaz'a; 'Ateş ediyor yine', 'Bu kadar güzel olmaya ne gerek var', 'Senden daha iyisi yok', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu. Küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenen Merve Oflaz, aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı.

2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.

Okuluna devam ederken, 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katıldı.

Yaklaşık 50 bölüm yarışmacı olarak 3 ay boyunca ekranlarda oldu. Var mısın Yok musun'da 80 bin lira kazandı.

2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu oldu.



