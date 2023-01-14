Merve Oflaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor ile ünlenen Merve Oflaz, MasterChef'te!

Merve Oflaz, bugün MasterChef'te nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü oyuncu hakkında interntte araştırma yapıyor. Peki, Merve Oflaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu Masterchef ünlüler programının konuğu Merve Oflaz'ın hayatı ve biyografisi...

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Merve Oflaz, 2005 yılında liseyi bitirdikten sonra İngilizce öğretmeni olma hayaliyle hazırlandığı sınavı geçemeyince yüzme ve tenis antrenörlüğü yaptı. 2008'de Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanan Oflaz, okula devam ederken "Var mısın? Yok musun?" yarışmasında 80 bin TL aldı. 2010-2011 Survivor tarihinde tek kadın şampiyon olduktan sonra dikkat çeken Oflaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü başarıyla canlandırdı. Ardından "Kalbim 4 Mevsim" dizisinde başrol oynadıktan sonra 2012 tarihinde çocuklar için yapılan bir yarışmada sunucu olan Oflaz, reklam yüzü olmayı da başardı. Oyunculuk yapmaya karar vererek drama ve diksiyon eğitimlerini alan Merve Oflaz, "Not Defteri" ve "Güzel Köylü" dizilerinde oynadıktan sonra 2017'de "Arka Sokaklar" dizisinde Bahar Komiser isimli karakteri canlandırdı.

