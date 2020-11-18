Merve Oflaz: Tutanak tutup, buradan ayrılacağız

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yeni bir aşka yelken açan Allan Hakko-Merve Oflaz çifti, önceki gün Etiler Polis Karakolu'nda görüntülendi.
Bir anda basın mensuplarını karşısında gören çift, panikledi.
Hakko, "Merve'nin aracının cam tavanına taş geldiği için karakola geldik. Tutanak tutacağız" dedi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Oflaz ise, "Araca tutanak tutup, buradan ayrılacağız" şeklinde konuştu.
Çift, ardından ayrı ayrı araçlarla karakoldan ayrılarak, evlerinin yolunu tuttu.
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