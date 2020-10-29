Merve Özbey’den eşi Kenan Koçak’a romantik sürpriz! ‘Yüreğimde bir şeyler...’

Erdem Kınay işbirliğinde yürüttüğü Duman ve Helal Ettim şarkılarıyla hafızalara kazınan Merve Özbey, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkarken özel hayatında da zirveyi yaşadı. Uzun süredir beraber olduğu iş insanı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturan ünlü sanatçı anne olacağının müjdesini verdi. Bebek için heyecanlanan Merve Özbey romantik bir paylaşıma imza attı.

‘KAÇ SENE OLMUŞ’

Geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği eşiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı hala ilk günkü kadar heyecanlandığını ifade etti. Ünlü isim eşine seslendiği gönderisinde, “Kaç sene olmuş.. Hala kapı çaldığında yüreğimde bir şeyler çarpıyor. Koşa koşa kapıyı açmaya çalışıp yüzünü görme telaşı! Telefon çaldığında sesini duymak için heyecanlı açmalarım... Su gibi geçiyor zaman sevgilim. Bir yaş daha aldın. Bir dahaki sene kızımızla kutlamak nasip olur inşallah. Sen hep çok mutlu hep sağlıklı ol, ayağın hiç taşa değmesin. Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin...” notunu ekledi. Ünlü sanatçının paylaşımına kutlama mesajları yağdı.

