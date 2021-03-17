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Merve Özbey'den esprili paylaşım: Dün tam bu haldeydim

17.03.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Merve Özbey'den esprili paylaşım: Dün tam bu haldeydim

Elif Özüm'ü kucağına alarak, ilk kez anne olma sevinci yaşayan şarkıcı Merve Özbey, kızının emziği ve kucağındaki bilgisayarı ile objektif karşısına geçti. Yorgun haliyle dikkat çeken Özbey, "Dün tam bu haldeydim" sözleriyle takipçilerini gülümsetti.

2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, geçtiğimiz ay kızları Elif Özüm'ü kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özbey, sevincini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Merve Özbey, yeni karesini yayınlamayı ihmal etmedi.

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DÜN TAM BU HALDEYDİM"

Kızının emziği ve kucağındaki bilgisayarı ile objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Dün tam bu haldeydim" ifadelerini kullandı. Yorgun haliyle dikkat çeken Özbey'in esprili gönderisi 67 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey Instagram
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