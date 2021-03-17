Merve Özbey'den esprili paylaşım: Dün tam bu haldeydim

2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, geçtiğimiz ay kızları Elif Özüm'ü kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özbey, sevincini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Merve Özbey, yeni karesini yayınlamayı ihmal etmedi.

DÜN TAM BU HALDEYDİM"

Kızının emziği ve kucağındaki bilgisayarı ile objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Dün tam bu haldeydim" ifadelerini kullandı. Yorgun haliyle dikkat çeken Özbey'in esprili gönderisi 67 binden fazla beğeni aldı.



