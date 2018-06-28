Merve Özbey: 'Kendimi daha dişi hissediyorum'

Merve Özbey, "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" albümünde seslendirdiği ‘Vuracak’ parçasına klip çekti. Şarkıcı, Ümraniye Platoları’nda gerçekleşen çekim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Her klip çekiminde heyecanlandığını belirten Merve Özbey, aynı zamanda ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümünde yer almaktan da onur duyduğunu vurgulayarak, "Parçanın sevilmesi dinleyenlerin takdiri. Artık izleyenlerin de takdiri olacak. Önemli bir albüm. Yıldız Tilbe Türkiye’deki en önemli sanatçılardan. Bu albümde, olmak için çok zorladım. Meğerse varmışım haberim yokmuş. Yokum diye çok korkmuştum. Ömrü hayatım boyunca yer aldığım en doğru projelerden birisi. İlk ikide olmasındansa bu albümün içinde olmak benim için daha önemli" sözlerini dile getirdi.

Son zamanlarda yeni tarzıyla dikkati çeken Merve Özbey, işin püf noktası sorulduğunda, "30'a 15 gün var. İnsan kendini tanıyor; ne yakışır, ne yakışmaz. Kendini profesyonel ellere teslim edince böyle bir sonuç çıkıyor. Gün geçtikçe kendimi daha dişi hissediyorum" yanıtını verdi.



