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Merve Sevi: Aylardır eşimden şiddet görüyorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

Eşinden aylardır şiddet gören ünlü oyuncu Merve Sevi olay iddialarda bulundu

Merve Sevi: Aylardır eşimden şiddet görüyorum!

Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile nikâh masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin geçen hafta boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

Çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması bu iddiaları güçlendirmişti.

Merve Sevi ise konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.

Ancak gerçek ortaya çıktı. Bu olayın altından da şiddet çıktı!

'KOCAM ENERJİ İÇECEĞİMİ SURATIMA FIRLATTI''

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre, 8 aylık eşinden aylardır şiddet gören Merve Sevi'nin uzaklaştırma kararı çıkarttığı iddia edildi. Çalkan Algün, 6 ay boyunca Merve Sevi'ye yaklaşamayacak.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden oyuncu Merve Sevi ''Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı'' dedi.

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