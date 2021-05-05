Merve Terim Çetin: Sen benim suç ortağımsın

Eşine ilk günkü kadar aşık olan Merve Terim Çetin, Ahmet Baran Çetin’in doğum gününde duygusal bir paylaşıma imza attı.

Merve Terim, Instagram gönderisine, "Sevgili, seni ne kadar sevdiğimi tarif edecek sözüm yok, iyi ki doğmuşsun sen, sen benim suç ortağım, zor zamanımda rehberim ve hep en sevdiğimsin. Büyüklerimiz demiş ya; 'İnşallah bir yastıkta geçsin ömrünüz birlikte yaşlanın'. İşte en büyük dileğim bu, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim en hakiki mutluluğum olmuşsun, iyi ki doğdun Ahmet, seni çok seviyorum" mesajını yazdı.



