Merve Terim'den duygusal mesaj: Demet abla yaşamaya çalışıyor

İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Zafer Çika'nın ölümü eşi Demet Akbağ'ı ve yakınlarını yıkmıştı. Fatih Terim'in yakın dostu olan Çika'nın doğum gününde Terim'in kızı Merve Terim’den duygusal bir paylaşım geldi.

Terim, 13 mart’ta hayatını kaybeden Zafer Çika’nın doğum gününü şu mesajla kutladı:

"Senin yokluğun dışında her şey aynı Zafer abim, zaman geçiyor sadece; Ali mezun oldu ve okulu kazandı, Demet abla yaşamaya çalışıyor ama sensizliğin boşluğu her kadehte, her günaydında, her sofrada, yüreğinde... Bizler de senin gidişini, Demet ve Ali'ye doyarak telafi etmeye çalışıyoruz, demem odur ki hepimiz seni çok özlüyoruz, seni çok seviyorum Zafer abi, doğduğun gün kutlu olsun."