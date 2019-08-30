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Merve Terim'den duygusal mesaj: Demet abla yaşamaya çalışıyor

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın doğum gününü Merve Terim duygusal bir paylaşımla kutladı.

Merve Terim'den duygusal mesaj: Demet abla yaşamaya çalışıyor

İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Zafer Çika'nın ölümü eşi Demet Akbağ'ı ve yakınlarını yıkmıştı. Fatih Terim'in yakın dostu olan Çika'nın doğum gününde Terim'in kızı Merve Terim’den duygusal bir paylaşım geldi.

Terim, 13 mart’ta hayatını kaybeden Zafer Çika’nın doğum gününü şu mesajla kutladı:

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"Senin yokluğun dışında her şey aynı Zafer abim, zaman geçiyor sadece; Ali mezun oldu ve okulu kazandı, Demet abla yaşamaya çalışıyor ama sensizliğin boşluğu her kadehte, her günaydında, her sofrada, yüreğinde... Bizler de senin gidişini, Demet ve Ali'ye doyarak telafi etmeye çalışıyoruz, demem odur ki hepimiz seni çok özlüyoruz, seni çok seviyorum Zafer abi, doğduğun gün kutlu olsun."

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