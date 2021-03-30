Mervem Uzerli kızlarını paylaştı! Beğeni yağdı

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli doğum kilolarından hızla kurtulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli mayolu pozları ile gündeme gelmişti.

Lara adından bir kızı olan Meryem Uzerli ikinci kızına Lily Koi adını vermişti. 37 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından kızlarıyla yeni pozunu paylaştı.

Evde keyifli anlar geçiren Meryem Uzerli ve kızlarının mutluluk pozlarına beğeni yağdı. Uzerli'nin 3 aylık olan kızı Lily Koi'nin sevimli halleri ilgi odağı oldu.



