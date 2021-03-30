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Mervem Uzerli kızlarını paylaştı! Beğeni yağdı

30.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, ikinci kızına Lily Koi adını vermişti. Güzel anne Uzerli'den kızları Lara ve Lily Koi ile fotoğraflarını paylaştı.

Mervem Uzerli kızlarını paylaştı! Beğeni yağdı

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli doğum kilolarından hızla kurtulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli mayolu pozları ile gündeme gelmişti.

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Lara adından bir kızı olan Meryem Uzerli ikinci kızına Lily Koi adını vermişti. 37 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından kızlarıyla yeni pozunu paylaştı.

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Evde keyifli anlar geçiren Meryem Uzerli ve kızlarının mutluluk pozlarına beğeni yağdı. Uzerli'nin 3 aylık olan kızı Lily Koi'nin sevimli halleri ilgi odağı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli Instagram
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