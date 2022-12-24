Meryem Uzerli'den kızları Lara Jemine ve Lily Koi'yle Noel pozu

Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Filiz Ahmet, Selma Ergeç'in başrolünü paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle şöhretine şöhret katan, şimdilerde ise reklam filmleriyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, kızlarıyla çekilen yılbaşı karelerini 7,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Serveti yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan ve Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, paylaştığı kareleriyle ilgi odağı oldu.

Oyuncu Can Ateş'ten olan kızı Lara Jemine'yi 2014 yılında kucağına alan ve sır gibi sakladığı sevgilisinden dünyaya gelen ikinci kızı Lily Koi'yi geçtiğimiz yıl dünyaya getiren Uzerli, kızlarıyla olan karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Halit Ergenç ile başrolünü paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle gönüllerde taht kuran Alman oyuncu Meryem Uzerli'nin sevimli kızlarıyla olan karelerine beğeni yağdı.

Oldukça kilo veren Uzerli'nin fit hali övgüler topladı. Noel öncesi evini süsleyen Meryem Uzerli'nin kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.



