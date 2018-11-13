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Meryem Uzerli'den Ufak Tefek Cinayetler açıklaması! Dizide oynayacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 20:32 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin Ufak Tefek Cinayetler dizisine katılacağı iddia edilmişti. Uzerli'den sosyal medya üzerinden açıklama geldi.

Meryem Uzerli'den Ufak Tefek Cinayetler açıklaması! Dizide oynayacak mı?

Meryem Uzerli'nin Star TV'nin sevilen dizisi 'Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna dahil olacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli diziye katılacağı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği diziden ayrılan Tülin Özen'in boşluğunu doldurmak için Meryem Uzerli'nin diziye dahil olacağıyla ilgili çıkan haberleri ünlü oyuncu İnstagram hesabından yalanladı. Uzerli, herhangi bir dizide rol almayacağını ve yeni film projeleri olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler meryem uzerli

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