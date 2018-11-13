Meryem Uzerli'den Ufak Tefek Cinayetler açıklaması! Dizide oynayacak mı?

Meryem Uzerli'nin Star TV'nin sevilen dizisi 'Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna dahil olacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli diziye katılacağı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği diziden ayrılan Tülin Özen'in boşluğunu doldurmak için Meryem Uzerli'nin diziye dahil olacağıyla ilgili çıkan haberleri ünlü oyuncu İnstagram hesabından yalanladı. Uzerli, herhangi bir dizide rol almayacağını ve yeni film projeleri olduğunu duyurdu.





