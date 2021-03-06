Meryem Uzerli doğum kilosundan çabuk kurtuldu bacak şov yaptı

Geçtiğimiz ocak ayında Lily Koi ismini verdiği kızını kucağına alan Meryem Uzerli, kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Uzerli'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı.
Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Uzerli'nin fit görüntüsü sevenlerini şaşırttı.
Ünlü oyuncunun takipçileri, "Kısa sürede doğum kilolarını vermeyi nasıl başardın?" ve "Hiç doğum yapmamış gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre; 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı.
Meryem Uzerli, doğum sonrası günde 3 litre su içmeye başladı. Düzenli bir şekilde her sabah ve her akşam egzersiz yaptı.
37 yaşındaki Meryem Uzerli kısa sürede eski görünümüne kavuştu.
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