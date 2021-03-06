Meryem Uzerli doğum kilosundan çabuk kurtuldu bacak şov yaptı

Geçtiğimiz ocak ayında Lily Koi ismini verdiği kızını kucağına alan Meryem Uzerli, kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Uzerli'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı.

Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Uzerli'nin fit görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

"HİÇ DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİSİN"

Ünlü oyuncunun takipçileri, "Kısa sürede doğum kilolarını vermeyi nasıl başardın?" ve "Hiç doğum yapmamış gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Snob Magazin'in haberine göre; 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı.

Meryem Uzerli, doğum sonrası günde 3 litre su içmeye başladı. Düzenli bir şekilde her sabah ve her akşam egzersiz yaptı.

Akşam yemeklerinde yeşil salata tercih etti.

Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu.

Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı.

Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti.

37 yaşındaki Meryem Uzerli kısa sürede eski görünümüne kavuştu.

