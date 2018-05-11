Meryem Uzerli'nin dudakları yine gündemde

71'inci Cannes Film Festivali, Türk yıldızları da ağırlıyor. Serenay Sarıkaya'nın ardından Meryem Uzerli de Chopard etkinliği için Cannes'a gitti.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Diğer ünlü konuklarla çektirdiği pozlarını sosyal medyada paylaşan Uzerli'nin görüntüsündeki değişiklik de gözlerden kaçmadı.

Mads Mikkelsen ile çektiği pozunu Instagram sayfasında paylaşan Uzerli'nin dudaklarının görüntüsü güzel oyuncunun dolgu yaptırdığı iddialarını gündeme getirdi. Takipçileri, bu değişiklik hakkında çok sayıda yorum yaptı.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Uzerli, Adrien Brody ile çektirdiği pozunu da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Bu pozun ardından da dudaklarındaki değişim yine gündeme geldi.

Birçok takipçisi bu estetik müdahaleyi çok beğenmediklerini dile getirdi.

İşte fotoğrafların altına yapılan yorumlardan bazıları: