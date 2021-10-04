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Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

04.10.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin 2014 yılında dünyaya getirdiği kızı Lara Jemine Uzerli, şimdilerde 7 yaşında bir kız çocuğu oldu. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Lara Jemine ve Meryem Uzerli'nin pozlarına, sosyal medyada beğeni yağıyor.

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Almanya doğumlu oyuncu Meryem Uzerli, 2014 yılında dünyaya getirdiği kızı Lara Jemine ile sevgi dolu pozlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Annesine benzerliğiyle şaşırtan Lara Jemine'nin fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor. İşte o pozlar:

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

HAMİLEYKEN ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Meryem Uzerli, 2013 yılında Can Ateş ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenen Meryem Uzerli, ayrılık kararı almış ancak hamile olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşamıştı. Meryem Uzerli, her şeye rağmen çocuğunu doğurmak istediğini söylemiş ve 2014 yılının Şubat ayında, kızı Lara Jemine'yi kucağına almıştı.

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

ÇOCUĞUNUN BABASINI GİZLEDİ

Şimdilerde Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Meryem Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde yeniden anne olacağını duyurmuştu. İkinci çocuğunun babasının kim olduğunu belirtmeyen Meryem Uzerli, 2021 yılının Ocak ayında ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. Uzerli, kızının adını Lily Koi koydu.

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Hamburg'a yerleşen Uzerli, tiyatroyla ilk kez bu şehirde tanıştı. Almanya'da da birçok projede yer alan oyuncu, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Ana dili Almanca olan Meryem Uzerli'nin ilk Türkçe projesi, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteri oldu. Uzerli, bu rolle milyonlar tarafından tanındı.

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi

Sonrasında Annemin Yarası, Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai, Öteki Taraf gibi birçok güçlü yapımda rol aldı.

Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü! Tıpkı annesi


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Meryem Uzerli
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