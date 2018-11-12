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Meryem Uzerli'nin tatil pozunda dikkat çeken detay

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Maldivler'de tatil yapan oyuncu Meryem Uzerli takipçilerini merakta bırakmıyor! Uzerli'nin paylaştığı fotoğraflardaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Meryem Uzerli'nin tatil pozunda dikkat çeken detay

Tatil için Maldiv Adaları'na giden Meryem Uzerli tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Uzerli son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Uzerli'nin fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncunun yeni yaptırdığı silikonları, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Meryem Uzerli daha önce fotoğraflarında fotoşop yapmış ve bu yüzden takipçilerinin eleştirilerine maruz kalmıştı.

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