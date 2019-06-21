MAGAZİN

Meryem Uzerli'ye şok! İngiliz basınında yasak aşk haberine manşet oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

The Sun gazetesi, ilişki yaşadığı yasak aşkını öldüren adamın haberinde oyuncu Meryem Uzerli'nin fotoğrafını kullandı. Uzerli'nin fotoğrafının konulmasına ise kimse anlam veremedi.

Meryem Uzerli'ye şok! İngiliz basınında yasak aşk haberine manşet oldu

Rusya'da yaşayan 31 yaşındaki Vasily Mangoshvili isimli adam, yasak aşk yaşadığı Tatiana Mukhorotova tarafından tehdit edilince 3 çocuk annesi kadını öldürdü. The Sun gazetesi söz konusu haberin manşet görselinde Muhteşem Yüzyıl dizinde kuma rolünü oynayan Meryem Uzerli'nin fotoğrafını kullandı.

YASAK AŞK HABERİNDE MERYEM'İN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

Tatiana isimli kadın, bir süredir birlikte olduğu adama, karısından boşanıp kendisiyle evlenmesini söyledi. Ancak adam, yasak aşk yaşadığı kadının teklifini reddedince ilişkiyi ortaya çıkarmakla tehdit edildi. 31 yaşındaki adam, tehditler sonucu ilişki yaşadığı kadını önce boğarak öldürdü, yakıp gömdükten sonra da üzerine beton döktü. Haberi yayınlayan The Sun Gazetesi ise manşette Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'daki fotoğrafını kullandı.

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ANLAM VEREMEDİLER

Haberde Uzerli'yi gören okuyucular ise fotoğrafa anlama veremediklerini ve oyuncunun söz konusu haberle bir bağlantısının olmadığını yazdılar


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meryem uzerli ingiliz basını

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