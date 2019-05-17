MAGAZİN

Meryem Uzerli yine çok iddialı! Dekolte şov

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Meryem Uzerli 72. Cannes Film Festivali'nde boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün giydiği elbisenin transparan olması ve kalçasını göstermesiyle olay olan Uzerli yine çok iddialıydı.

Meryem Uzerli yine çok iddialı! Dekolte şov

Cannes Film Festivali görkemli törenle geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. Ünlü yıldızlar şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda bu yıl Meryem Uzerli'de boy gösterdi.

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Açılış günü giydiği elbisesi ve transparan detayıyla dikkat çeken ve paylaşımı sonrası Hatice'ye benzetilen Uzerli 3. gün de oldukça iddialıydı.

Meryem Uzerli'nin transparan kıyafeti olay oldu!Meryem Uzerli'nin transparan kıyafeti olay oldu!

Rocketman filminin galası için kırmızı halıda yeniden boy gösteren Uzerli, kırmızı derin dekolteli bir elbise tercih etti. 3 gün de tercih ettiği kıyafetiyle dikkat çekip poz veren Uzerli takipçilerinden de tam not aldı.

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Uzerli hem derin bacak dekoltesi hem de göğüs detayıyla tüm dikkatleri üstüne çekti.

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