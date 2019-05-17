Meryem Uzerli yine çok iddialı! Dekolte şov

Cannes Film Festivali görkemli törenle geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. Ünlü yıldızlar şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda bu yıl Meryem Uzerli'de boy gösterdi.

Açılış günü giydiği elbisesi ve transparan detayıyla dikkat çeken ve paylaşımı sonrası Hatice'ye benzetilen Uzerli 3. gün de oldukça iddialıydı.

Rocketman filminin galası için kırmızı halıda yeniden boy gösteren Uzerli, kırmızı derin dekolteli bir elbise tercih etti. 3 gün de tercih ettiği kıyafetiyle dikkat çekip poz veren Uzerli takipçilerinden de tam not aldı.

Uzerli hem derin bacak dekoltesi hem de göğüs detayıyla tüm dikkatleri üstüne çekti.