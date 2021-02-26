Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

İstanbul Üsküdar'da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başladı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kesen, intihar edeceğini söyleyen Ali Barış. E. en son ölüm tehditlerinde bulundu. Şikayetçi olan Elvan Koç, "Bundan bir ay önce böyle bir şey yaşayacağımı biri bana söylese inanmazdım. Gerçekten başa gelmeden anlaşılmıyormuş. İki yıl kadar birlikteliğimiz oldu. Madde bağımlısı olduğunu benden gizledi. Ben öğrendiğimde ayrılmak istedim. Tedavi olacağını, bunları bırakacağını söyledi. Sözlerine inanarak devam ettim ama bir değişim olmadı. Ben de ayrılmak istedim. Ayrılmak isteyince bunları yaşadık. Evime silahıyla gelip, eğer aşağı inmezsem yukarı çıkıp önce ailemi, sonra beni öldüreceğini ardından da kendi kafasına sıkarak intihar edeceğini söyledi" dedi.

'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KENDİNİ KESMEYE BAŞLADI'

Eski erkek arkadaşının şikayetçi olduktan sonra da kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söyleyen Koç, "Bana tehdit mesajları atıyordu. 'Seni öldüreceğim, seni sakat bırakacağım içeri girdiğimde de kafam rahat olacak çünkü sen o haldeyken kimse sana bakmayacak, çıkınca ben bakacağım' şeklinde mesajlar atıyordu. En son ayrılmak istediğimi söyleyince gözümün önünde kendini kesmeye başladı, bileklerini kesti. Her yer kan revan içinde kaldı. Eğer 'barıştım' demezsem sonra beni öldüreceğini söyledi. Şikayetçi olduktan sonra, konu haberlere yansıyınca evin önüne geldi yine. Camdan alkış yaparak 'sen şovunu yaptın ama asıl şovu ben size göstereceğim' dedi" ifadelerini kullandı.