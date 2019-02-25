Mesajları ifşa olmuştu! Merve Sanay ve Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı hacklenen Merve Sanay'ın futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve oyuncu Engin Öztürk ile konuşmaları ifşa olmuştu. Mesajlaşmaları günlerce magazin basınında konuşulan Sanay, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündemde.

O İSİM ENGİN ÖZTÜRK MÜ?

Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçilerinin sorularını yanıtlaya Sanay, "Hiç ünlü biriyle aşk yaşadın mı?" sorusuna verdiği "E." cevabıyla kafaları karıştırdı.

Ünlü fenomenin bu cevabı akıllara Engin Öztürk'ü getirdi.





