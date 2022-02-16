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Mesleği herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncular için protez penis yaptığını söyledi, gündem yarattı

16.02.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan makyaj ve protez sanatçısı Matthew Mungle mesleğiyle herkesi şaşırtmayı başardı. Protez penis yarattığını söyleyen Mungle, yıllar boyunca aralarında ünlü Hollywood sanatçıları Will Ferrell ve Patrick Dempsey gibi oyuncular için cinsel organlar yarattığını dile getirdi.

Mesleği herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncular için protez penis yaptığını söyledi, gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan makyaj ve protez sanatçısı Matthew Mungle, onlarca film ve dizi setinde çalıştığını dile getirdi. Protez sanatçısı senaryo gereğince sahte hamilelik görüntüsünden göğüslere kadar birçok uygulama için yarattığını belirtti. Ünlü sanatçı son dönemde protez sektöründe en trend vücut parçasının penis olduğunu dile getirdi. Matthew Mungle, sahte penis için birçok ünlü sanatçının kendisine başvurduğunu söyledi.

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“SETLERDE BU İSTEK ARTTI”

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Sahte penis sayesinde oluşturulan görüntünün son dönemde popülerleştiğini ifade eden Mungle, “Artık filmlerde ve dizilerde sahte penis eğilimi arttı” dedi. Step Brothers setinde çalıştığını söyleyen Mungle, ayrıca bir otopsi sahnesi için Outbreak'teki Patrick Dempsey'in iki katı bir vücut yapmak zorunda olduğunu ve sonunda üzerine bir penis koyduklarını söyledi.

Matthew, konu sahte penis istemek olduğunda yapımcıların ve yönetmenlerin biraz ürkek olduklarını kabul ediyor, ancak artık buna alıştığını söylüyor. Doğru anladığından emin olmak için istedikleri uzunluk, çevre ve testis boyutu da dahil olmak üzere birçok soru sorduğunu itiraf ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
penis
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