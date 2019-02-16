‘Meslek Birliği’nden Organize İşler Sazan Sarmalı açıklaması

Çok uzun bir süredir yeni sinema yasası için verdiğimiz mücadele öncelikle sinemamızın geleceği içindi. Bilet geliri olmayan, sinema işletmecilerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğu bir sinema sektörünün ne geleceği olur ne de özgürlüğü.

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği olarak bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz.

Sinema salonlarında gösterimi süren filmi bu platformda gören izleyiciler büyük şaşkınlık yaşarken tepkilerini sosyal medya hesaplarından göstermekten geri durmadı. Yılmaz Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken ilk açıklama Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği’nden geldi. Birliğin başkanlığını yürüten Birol Güven imzasını taşıyan açıklamada birlik adına şunlar söylenmiş:

15 Şubat 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni durum tüm sektörümüzü olduğu gibi bizi de şaşkınlık içinde bırakmıştır. Tek söyleyebileceğimiz şudur; bu Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliğinin ortak kararı değildir, BKM adlı üyemizin kendi ticari kararıdır. Birliğimiz bu kararı yanlış bulmakta ve milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir.

TESİYAP olarak sinemanın herhangi bir bileşenini dışarıda bırakan hiçbir gelişmeyi onaylamıyor ve “film, sinema salonlarında izlenir “ felsefesiyle salon işletmecilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımla

Birol GUVEN

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı

