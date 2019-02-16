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‘Meslek Birliği’nden Organize İşler Sazan Sarmalı açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız akşam henüz sinema salonlarında gösterimi süren Organize İşler Sazan Sarmalı adlı film internet üzerinden yayın yapan bir platformda yayınlanmış ve sosyal medyadan bu harekete tepki yağmıştı. İlk açıklama Meslek Birliği’nden geldi.

‘Meslek Birliği’nden Organize İşler Sazan Sarmalı açıklaması

Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi Organize İşler Sazan Sarmalı henüz vizyonda ikinci haftasını geride bırakmıştı ki geride bıraktığımız akşam Netflix’de yayına girdi.

Sinema salonlarında gösterimi süren filmi bu platformda gören izleyiciler büyük şaşkınlık yaşarken tepkilerini sosyal medya hesaplarından göstermekten geri durmadı. Yılmaz Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken ilk açıklama Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği’nden geldi. Birliğin başkanlığını yürüten Birol Güven imzasını taşıyan açıklamada birlik adına şunlar söylenmiş:

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!

Kamuoyuna Duyuru

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği olarak
bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz.

Çok uzun bir süredir yeni sinema yasası için verdiğimiz mücadele öncelikle sinemamızın geleceği içindi. Bilet geliri olmayan, sinema işletmecilerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğu bir sinema sektörünün ne geleceği olur ne de özgürlüğü.

15 Şubat 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni durum tüm sektörümüzü olduğu gibi bizi de şaşkınlık içinde bırakmıştır. Tek söyleyebileceğimiz şudur; bu Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliğinin ortak kararı değildir, BKM adlı üyemizin kendi ticari kararıdır. Birliğimiz bu kararı yanlış bulmakta ve milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir.

TESİYAP olarak sinemanın herhangi bir bileşenini dışarıda bırakan hiçbir gelişmeyi onaylamıyor ve “film, sinema salonlarında izlenir “ felsefesiyle salon işletmecilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımla
Birol GUVEN
Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence çok doğru bir karar sinemaya gitmek isyeyen yine girder herkez ekmeğini yer
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