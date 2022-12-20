Messi paylaşımları hesabını kapattırmıştı! Miss BumBum güzeli Suzy Cortez'in dönüşü muhteşem oldu

2016 yılında Miss Bum Bum güzeli (En güzel kalçalı kadın) seçilen Suzy Cortez Messi'ye duyduğu büyük hayranlıkla tanınıyor. 2016 yılında, paylaştığı fotoğraf ve gönderdiği mesajlarla Messi'nin tepkisini çeken ve Arjantinli yıldızın sosyal medyadan kendisini engellemesine mani olamayan Suzy Cortez, buna rağmen Messi'yi desteklemekten vazgeçmiyor.

Cortez final maçı önce çıplak halde paylaşımlar yapmıştı. Kıvrımlarını sergileyen Cortez'in paylaşımları tepki çekmiş ve sonunda da Instagram tarafından sansürlenmişti.

Final maçından hesabı kapatılan kalça güzeli hesabı açınca iddialı paylaşımlarına devam etti. Tangalı pozlarını paylaşıp sere serpe yere uzanan modeli görenler "Aklı başına gelmemiş" dedi.



