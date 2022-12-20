MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Messi paylaşımları hesabını kapattırmıştı! Miss BumBum güzeli Suzy Cortez'in dönüşü muhteşem oldu

Messi paylaşımları hesabını kapattırmıştı! Miss BumBum güzeli Suzy Cortez'in dönüşü muhteşem oldu

20.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016'te Miss BumBum seçilen model Suzy Cortez, Lionel Messi'nin süper hayranı ve sosyal medyada, Dünya Kupası boyunca fazlasıyla iddialı pozlarını paylaştı. Cortez son olarak ise çırılçıplak Messi paylaşımı yapınca hesabı sansürlenmişti. Modelin hesabı açılınca paylaşımları olay oldu.

Messi paylaşımları hesabını kapattırmıştı! Miss BumBum güzeli Suzy Cortez'in dönüşü muhteşem oldu

2016 yılında Miss Bum Bum güzeli (En güzel kalçalı kadın) seçilen Suzy Cortez Messi'ye duyduğu büyük hayranlıkla tanınıyor. 2016 yılında, paylaştığı fotoğraf ve gönderdiği mesajlarla Messi'nin tepkisini çeken ve Arjantinli yıldızın sosyal medyadan kendisini engellemesine mani olamayan Suzy Cortez, buna rağmen Messi'yi desteklemekten vazgeçmiyor.

Cortez final maçı önce çıplak halde paylaşımlar yapmıştı. Kıvrımlarını sergileyen Cortez'in paylaşımları tepki çekmiş ve sonunda da Instagram tarafından sansürlenmişti.

df

Final maçından hesabı kapatılan kalça güzeli hesabı açınca iddialı paylaşımlarına devam etti. Tangalı pozlarını paylaşıp sere serpe yere uzanan modeli görenler "Aklı başına gelmemiş" dedi.

'Komple açın da kurtulun' denmişti! Sütyensiz hali olay oldu 'Komple açın da kurtulun' denmişti! Sütyensiz hali olay oldu

ghgh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yılın en çok izleneni! Jüride bomba değişimYeni yılın en çok izleneni! Jüride bomba değişim
Kulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardıKulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardı
Nusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu olduNusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu
Anahtar Kelimeler:
Suzy Cortez messi sosyal medya Model altın alış fiyatı altın bugün altın satış fiyatı cumhuriyet altın çeyrek altın bugün yarım çeyrek gram çeyrek

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

İlginizi Çekebilir

Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca...

Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.