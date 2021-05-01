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Mesut Özil: Seni çok seviyorum

01.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, 28 yaşına basan eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Özil, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil: Seni çok seviyorum

Futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 2019'un haziran ayında evlenmişti. Çift, kızları Eda'yı geçtiğimiz yıl mart ayında kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

Mutlu evlilikleri süren ikiliden Amine Gülşe, 28 yaşına bastı. Eşine bir demet kırmızı gül eşliğinde sürpriz yapan Mesut Özil, Gülşe'nin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

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"İYİ Kİ VARSIN"

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan futbolcu, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Gülşe ise eşinin paylaşımına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

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Amine Gülşe Mesut Özil
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