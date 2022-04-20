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Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjde haber! "5 çocuk sözümüz var" demişti...

20.04.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin ilk çocukları Eda ise 2020 yılında dünyaya gelmişti. Daha önce “5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'den müjde bir haber geldi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjde haber! "5 çocuk sözümüz var" demişti...

Mesut Özil ile 2019 yılında hayatını birleştiren ünlü oyuncu ve Miss Turkey güzeli Amine Gülşe'den müjde bir haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından olan Mesut Özil ile tescilli güzel Amine Gülşe'nin 2020 yılında Eda adında bir kızları dünyaya gelmişti.

MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİNDEN MÜJDE HABER!

Tescilli Türkiye güzeli Amine Gülşe, geçtiğimiz senelerde Asla Vazgeçmem ve Bir Türk Masalı gibi yapımlarda da rol almıştı.

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Mesut Özil ile evlendikten sonra ekranlardan uzakta aile yaşamına devam eden ünlü isim daha önce “5 çocuk sözümüz var" şeklinde konuşmuştu.

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İKİNCİ KEZ BABA OLACAK

Ünlü çiftten yeni bir hamilelik müjdesi geldi ve Mesut Özil'in ikinci kez yeniden baba olacağı öğrenildi.

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ÜÇ AYLIK HAMİLE!

Özil'in eşi Amine Gülşe'nin şimdilerde ikinci çocuklarına 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amine Gülşe Mesut Özil
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