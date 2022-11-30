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Metal dedektörüyle arama yapan emekli adam çamura saplanmış halde yüzük buldu! Değeri akıllara durgunluk verdi

30.11.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ta yaşayan 69 yaşındaki David Board evinin yakınlarında metal dedektörüyle bir keşfe çıktı. Çamura saplanmış halde bir yüzük buldu. Altın ve pırlanta karışımı yüzüğün zengin bir toprak sahibinin karısına ait olduğu söylenen Board, değerinin ise yaklaşık 38 bin sterlin (yaklaşık 851 bin 521 TL) olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Müzayedeye çıkartılan yüzüğün satışından elde edilen gelirin sahibinin Board olacağı açıklandı.

Metal dedektörüyle arama yapan emekli adam çamura saplanmış halde yüzük buldu! Değeri akıllara durgunluk verdi

Birleşik Krallık’ta yaşayan 69 yaşındaki David Board, Dorset bölgesindeki evinin yakınlarında bir arkadaiıyla beraber metal dedektörünü kullanarak bir keşif yapmaya karar verdi. Metal dedektörünün oldukça yoğun çamur bulunan bir bölgede sinyal vermesi üzerine ikili burayı kazmaya başladı. Kazdıklarında Board ve arkadaşı plastik poşete sarılmış bir yüzük buldu.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

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Yüzüğün 14. yüzyıldan kalan altın ve pırlanta karışımından oluştuğunu öğrenen adam sonraki araştırmalarında ise alyansın zengin bir toprak sahibinin karısına ati olduğunu fark etti. Birbirine dolanan iki şeritten oluşan yüzüğün üzerinde Ortaçağ Fransızcasında “ieo vos tien foi tenes le moy" yazısı bulunuyor, bu da "inancını koruduğum için, benimkini tut" anlamına geliyor. Yüzüğün Sir Thomas tarafından karısı Leydi Joan Brook’a hediye edildiği belirtildi.

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İncelemelerin ardından yüzüğün değerinin 840 bin TL(38 bin sterlin) civarı olduğu belirlendi. Yüzüğün satışından elde edilecek gelir, emekli adam ve arkadaşına verilecek.

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Birleşik Krallık yüzük

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