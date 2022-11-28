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Sosyal medya fenomeni Karina Irby, bütün bedenlerin mükemmel olduğunu göstermek için iç çamaşırıyla poz verdi

28.11.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yaparak kısa sürede hayranlarının dikkatini çekmeyi başaran Karina Irby, doğal bedenlerin mükemmel olduğunu göstermek için pembe iç çamaşırı takımıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Irby, sosyal medya kullanıcılarını doğal bedenlere karşı nazik olmaya çağırdı.

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, bütün bedenlerin mükemmel olduğunu göstermek için iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medyadan tamamen doğal hallerini paylaşarak 1.2 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Irby, yaratılan kusursuz güzellik algısına adeta meydan okudu. Bedenlerin doğal hallerinde daha güzel olduğunu savunan Irby, herkesi vücudunu sevmeye çağırdı. Sosyal medyadaki paylaşımlarını filtre ve photoshop uygulamalarından uzakta tutan Irby, “Kimse mükemmel değil. İşte bu yüzden herkes mükemmel” sözüyle insanların özgüvenini arttırmak istedi.

“UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL”

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Avustralyalı sosyal medya fenomeni bir göbeğe sahip olmanın utanılacak bir şey olmadığını belirterek pembe iç çamaşırıyla uzandığı bir pozunu paylaştı. Sosyal medyadan yapılan olumsuz eleştirileri dikkate almadığını belirten Irby gönderisine, “Beni göbeğim için yargılayacak mısınız? Bunu yapmayacaksınız neden kendinizi yargılıyorsunuz? Bugün kendinize tamamen yargılamadan tepeden tırnağa bir kez daha bakın. Kim olursanız göbek utanılacak bir şey değil” notunu ekledi.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplayan gönderisinde Irby’in hayranları fenomen ismi cesaretinden dolayı övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu bugün görmem gerekiyordu. Teşekkür ederim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen gerçekten bir ilham kaynağısın. Dünyanın senin gibi daha çok insana ihtiyacı var” yorumunu yaptı.

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