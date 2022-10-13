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Metamfetamin nedir, etkileri nelerdir? Zombi etkisi oluşturuyor… Uzmanlardan metamfetamin uyarısı

13.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metamfetamin ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Metamfetamin ile ilgili uzmanlar uyarıda bulunuyor. Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, metamfetamin kullanımının son dönemde hızla arttığını söyledi. Peki, zombi etkisi oluşturan metamfetamin nedir, etkileri nelerdir?

Metamfetamin nedir, etkileri nelerdir? Zombi etkisi oluşturuyor… Uzmanlardan metamfetamin uyarısı

Metamfetaminin ne olduğu ve etkileri merak ediliyor. Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, önlem alınmadığı takdirde yakın zamanda sokaklarda bu maddeyi kullananların 'zombi' gibi dolaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. İşte merkezî sinir sistemi uyarıcısı sentetik bir madde olan metamfetamin hakkında bilgiler

METAMFETAMİN NEDİR?

Metamfetamin, merkezî sinir sistemi uyarıcısı olan sentetik bir maddedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve obezite gibi hastalıkların tedavisinde reçete edilir. Desoxyn ismiyle ilaç piyasasında ABD'de bulunur. Bunun haricinde uyarıcı etkileri sebebiyle yasadışı olarak kullanımı mevcuttur, kristal ve hap formunda olabilen çeşitleri dünyada birçok ülkede yasadışı olarak satışı yapılmaktadır. Birçok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyla güçlü bir psikolojik bağımlılık yapabilme etkisine sahiptir. Yapı olarak amfetamine yakın psikoaktif bir maddedir.

UZMANLARDAN UYARI

ISPARTA'da uyuşturucu ve madde bağımlılarının rehabilite edilmesi amacıyla hizmet veren Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, metamfetamin kullanımının son dönemde hızla arttığını söyledi. Erbil, önlem alınmadığı takdirde yakın zamanda sokaklarda bu maddeyi kullananların 'zombi' gibi dolaşmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, eylül ayında İstanbul Bağcılar'da madde kullandığı iddia edilen gencin işlediği canavarca cinayetin ders olması gerektiğini, bu tehlikeli madde kullanımı ile ilgili tedbirler uygulanmadığı takdirde benzer olayların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu aktardı. Kendi çocuğu da bağımlı olunca uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla dernek kuruluşunda yer alan ve halen derneğin başkan yardımcılığı görevini yürüten Yaşar Erbil, kısaca 'met' olarak tanımlanan metamfetaminin kullanımının hızla arttığını ve sonuçlarının korkutucu olduğunu belirtti. Erbil, önlem alınmadığı takdirde yakın zamanda sokaklarda bu maddeyi kullananların 'zombi' gibi dolaşmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Erbil, "İsimlerini saymak istemiyorum ama 'zehirli maddeler' olarak söyleyeyim; uyuşturucu madde kullanan kardeşlerimin düne kadar hemen hemen hepsi birbirinden çok tehlikeliydi ama bu 'met' denilen illet bütün Türkiye'ye hızla yayıldı. Gerçekten en büyük sıkıntımız beyindeki hücrelere zarar veriyor. Beyindeki hücrelerde maalesef belli bir bölümü sadece başlangıçta eğer akıl ve ruh hastalığı hastanesinde önleme boyutunda hemen müdahale ederlerse beyine elektroşok verilerek uyutuluyor ve belirli bir bölümün yenilenmesi sağlanıyor ama belli bir süreden sonra maalesef kesinlikle bunlar yenilenmiyor, yaşayan bir ölü gibi ne yaptığını bilmiyor. Bunu kendi evlatlarımızda da yaşadık. İnanın ben kendi evladımı bile tanıyamadım. Geçen haftalarda biliyorsunuz vahim bir olay oldu. Uzun yıllar bir bağımlılığın sonucu bu. Bunun önüne geçmezsek inanın korku filmlerindeki zombilerden hiç fark kalmayacak. Büyük şehirlerde zaten bunlar başladı" dedi.

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