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Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

25.06.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevreleri yarın sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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