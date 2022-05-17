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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

17.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahmini ve yağış uyarısına ilişkin tüm detaylar!

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yarın Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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