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Meteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacak

12.10.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın hızının saatte 75 kilometreyi bulması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre ise, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batıda 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacak

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI UYARISI YAPILDI

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle Marmara’nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinde Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Sabah saatlerinden sonra Marmara’nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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