HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den sarı uyarı! İstanbul'da beklenen yağış başladı (10 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den sarı uyarı! İstanbul'da beklenen yağış başladı (10 Eylül yurtta hava durumu)

10.09.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir için sarı uyarıda bulundu. Bu bölgelerde yağışın kuvvetli olması beklenirken İstanbul'da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji'den sarı uyarı! İstanbul'da beklenen yağış başladı (10 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa Çanakkale ve Balıkesir için sarı uyarıda bulundu.

SARI

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BİR UYARI DA AFAD'DAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu.

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyorAFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI, D-100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Öte yandan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Etkili olan yağmur nedeniyle sokaklarda ve yollarda su birikintilerinin olduğu gözlendi. Ayrıca, yağışın etkisiyle haftanın son iş gününde D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

D-100

10 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağız kokusu çekmenizin nedeni bu 8 maddeden biri olabilir!Ağız kokusu çekmenizin nedeni bu 8 maddeden biri olabilir!
Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?
AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyorAFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.