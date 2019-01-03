Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar için saat verildi)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede yağışların akşam saatlerine kadar yağmur, daha sonra bölgenin batısından başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
FIRTINA UYARISI: 100 KM HIZLA ESECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Uyarılarda, "Çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Marmara’nın kuzey ve batısında Perşembe günü akşam saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında kuzey yönlerden, Marmara’nın güneydoğusunda güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, kuzey kıyılarında yer yer 100 km/saat), kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
DOĞU'DA BUZLANMA VE ÇIĞ
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Van'ın kuzey ilçeleri hariç yer yer kar yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Muş'ta 7 ve Hakkari'de 10 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 0 derece olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
ÇOK SAYIDA YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 18 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.
BİTLİS VE HAKKARİ
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Hakkari'de 29 mezra ve 7 köye olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3 köy ve 11 mezra, Çukurca ilçesinde 3 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 mezra ile Şemdinli ilçesinde 1 köy ve 5 mezranın yolu kapandı.
Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.
MUŞ
Muş'ta kar ve tipiden kapanan 265 köy ve 98 mezra yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini, olumsuz durumlara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiğini bildirdi.
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