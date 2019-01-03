Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar için saat verildi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Marmara’nın kuzey ve batısında Perşembe günü akşam saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında kuzey yönlerden, Marmara’nın güneydoğusunda güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, kuzey kıyılarında yer yer 100 km/saat), kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

FIRTINA UYARISI: 100 KM HIZLA ESECEK Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Uyarılarda, "Çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerine kadar yağmur, daha sonra bölgenin batısından başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

DOĞU'DA BUZLANMA VE ÇIĞ



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Van'ın kuzey ilçeleri hariç yer yer kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Muş'ta 7 ve Hakkari'de 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 0 derece olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI



Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu kapandı.