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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

24.08.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı. Sisin hakim olduğu Boğaz çevresinde de gök gürültülü sağanak devam ediyor.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yaz yağışları geri dönerken, başta Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de şiddetli ve ani yağışlar beklenmesine karşın sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşek ile birlikte akşam saatlerinde İstanbul'da başladı. Gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı.

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Kartal'da aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Taksim’deki vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

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İstanbul beklenen sağanak yatış etkili oluyor. Beyoğlu Taksim’de, yağmura yakalanan vatandaşlar, yürümekte güçlük çekti.

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Şemsiyesi olmayanlar, ıslanmamak için metro istasyonu girişinde ve dükkanların saçaklarının altında bekledi. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken vatandaşların boş taksi bulmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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