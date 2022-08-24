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Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı

24.08.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor. Vatandaşlar kentte araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem aldı. Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, taşkın riskine karşı saat 22.00'ye kadar Sarıçay boyunca araç parkı yapılmaması kararı aldı.

Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı

Çanakkale genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya; Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yüzbaşı Ercan Oran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum gibi olumsuzluklara karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

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Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının olası olumsuzluklara karşı koordinasyonla çalıştığını belirten Vali İlhami Aktaş, Çanakkale genelinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Aktaş, bölge halkının sosyal medya ve anonslarla yapılan hava koşulları uyarılarını dikkate almalarının önemine dikkat çekip, devletin tüm birimleriyle milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

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ARAÇ PARKI YASAĞI

Toplantıda, olası taşkın riski nedeniyle saat 22.00'ye kadar Sarıçay boyunca araç parkı yapılmaması yönünde karar alındı. Toplantı, olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak planlamaların görüşülmesiyle sona erdi.

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Öte yandan Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile personel ve engelli personelle kronik hastalığı olan personel öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Kentte valilik, belediye, meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından bazı kişilerin araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem alması ise dikkat çekti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale dolu yağış
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