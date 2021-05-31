HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteorolojiden kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

31.05.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin açıkladığı son hava durumu tahminlerine göre, Marmara bölgesinin doğusunda yarın kuvvetli sağanak yağmur ve dolu yağışı bekleniyor. Açıklamada, "kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Operasyonda yeni gelişme!Operasyonda yeni gelişme!
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur

En Çok Okunan Haberler

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Ünlü isimden acı haber! Bulunduğu uçak düştü

Ünlü isimden acı haber! Bulunduğu uçak düştü

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.