Metin Akdülger gönlünü Cansu Akın'a kaptırdı

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Netflix dizisi 'Atiye'de rol alan Metin Akdülger (33),gönlünü Youtuber Cansu Akın'a (29) kaptırdı.

Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşarak aşklarını ilan etti. Akın ve Akdülger'e çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Akdülger, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisiyle ünlenmişti. Akdülger, ardından 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Şahsiyet' adlı yapımlarda da boy göstermişti.



Akdülger'in adı bir dönem rol arkadaşı Cansu Dere ile aşk dedikodularına karışmıştı.



