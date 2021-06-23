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Metin Akdülger gönlünü Cansu Akın'a kaptırdı

23.06.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Metin Akdülger ile Youtuber Cansu Akın aşklarını ilan etti. Bir süredir dedikodular karşısında sessiz kalan çift, fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.

Metin Akdülger gönlünü Cansu Akın'a kaptırdı

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Netflix dizisi 'Atiye'de rol alan Metin Akdülger (33),gönlünü Youtuber Cansu Akın'a (29) kaptırdı.

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Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşarak aşklarını ilan etti. Akın ve Akdülger'e çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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Akdülger, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisiyle ünlenmişti. Akdülger, ardından 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Şahsiyet' adlı yapımlarda da boy göstermişti.

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Akdülger'in adı bir dönem rol arkadaşı Cansu Dere ile aşk dedikodularına karışmıştı.


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Metin Akdülger
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