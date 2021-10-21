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Metin Arolat: Cebimde 20 lira vardı ve...

21.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpek Açar'a konuk olan Metin Arolat, yönetmenlik yapmak için geldiği İstanbul’da yaşadığı zorlukları da anlattı.

Metin Arolat: Cebimde 20 lira vardı ve...

Metin Arolat, İpek Açar’ın TRT Müzik’te yayınlanan “İpek Yolu” programına konuk oldu.

Açar ile düet şarkılar söyleyen Arolat, yönetmenlik yapmak için geldiği İstanbul’da yaşadığı zorlukları da anlattı.

Arolat açıklamasında “İşletme okuyordum ama bir reklam çekimi gördüm ve âşık oldum. İstanbul’a yönetmenlik için geldim. Ali Özgentürk film çekecek diye duymuştum. Cebimde 20 lira vardı ve film ertelendi. Amcamın evi vardı ama içinde eşya yoktu. Ben de bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Fakir edebiyatı değil bu, gerçekten yaşadım... Cebimde 20 lira vardı, günlük bir simit alıp yiyebiliyordum.”

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