HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Metin Arolat’ın ölümünden sonra da gündeme geldi! 1000 – 1500 TL ödeme yapan herkes kullanıyor: ‘Ölümcül olabilir’

Metin Arolat’ın ölümünden sonra da gündeme geldi! 1000 – 1500 TL ödeme yapan herkes kullanıyor: ‘Ölümcül olabilir’

24.09.2024 08:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemide trend olan bir tedavi yöntemi var. Evde atom ya da diğer bir adıyla sarı serum taktırmak. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalığı olanlar doktora gitmek yerine merdiven altı hizmet veren sağlık ekiplerini evlerine çağırıyor. Yaklaşık bin liraya taktırılan sarı serumlar sanıldığı kadar masum ve tedavi edici olmayabilir. Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın ölümünden sonra da gündeme geldi. İşte detaylar...

Bilinen adı ‘Atom’ hastanede doktor kontrolünde takılması gerekiyor ama işi ticarete dökenler ve doktora danışmaya gerek duymadan evde bu hizmeti alanlar var. Evde serum takan ve ‘evde sağlık hizmetleri adı altında hizmet veren bu kuruluşlara insanlar sosyal medyadan çok rahat bir şekilde ulaşırken serum hizmetini 1000 - 1500 TL karşılığında alabiliyor.

“Biraz kırgınım ve halsizim. En iyisi serum taktırayım” diye düşünebilirsiniz aslında uzmanlar da söylüyor serum taktırmak iyi geliyor ancak bu serumu evde kendi koşullarınızla taktırmak çok büyük tehlikelere yol açabilir.

ATOM SERUMLARI İLGİLİ BİRÇOK SORU İŞARETİ VAR!

İç hastalıkları uzmanı doktor Yunus Kayalar evde taktırılan bu serumlarla ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamasında uyarıda bulunarak “Özellikle yan ürünler takılıyor evde, Atom serumlar işte dediğimiz bu tür şeyler takılıyor. Bu ürünler nereden alınıyor. Bu ürünler güvenli mi, taşıma şekli uygun mudur? Çoğu soğuk zincir dediğimiz bir yöntemle taşınması gerekiyor.” dedi.

2

“ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Bağışıklığınızı güçlendirmek isterken hayatınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz. Evde serumla ilgili tehlikeler hakkında da konuşan Kayalar “Alerji riski çok yüksek bir ürünlerde ve ölümcül olabilir Bunlar çok fazla alındığı zaman mesela D vitamininden bahsedeyim; D vitamini çok fazla alındığı zaman kalp durmasına kadar gidebiliyor yani ritim bozuklukları yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

1

METİN AROLAT’IN ÖLÜMÜNDEN SONRA DA GÜNDEME GELDİ

Şarkıcı Metin Arolat'ın ölümünden sonra da gündeme geldi. Arolat'ın hayatını kaybettiği gün kendini iyi hissetmediği için serum taktırdığı öne sürüldü. Uzman doktor Kayalar serum sonrası yaşanan ölümlerle ilgili de “Büyük ihtimalle alerji durumundan dolayı diye düşünüyorum. Bir alerji durum olmuştur kişi yönetememiştir” şeklinde konuştu. Uzmanlar ‘doktor tavsiyesi olmadan asla serum taktırmayın’ diyerek evde serum takılmasını tavsiye etmiyor. Serum kullanacak hastalara doktor tarafından teşhis konulmalı mutlaka hastane şartlarında serum takılması gerekiyor.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
serum Metin Arolat
En Çok Okunan Haberler
Kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti!

Kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti!

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!

Kanser hastalığı metastaz yapan şarkıcı Şimal'den üzen paylaşım! Saçlarını kazıttı

Kanser hastalığı metastaz yapan şarkıcı Şimal'den üzen paylaşım! Saçlarını kazıttı

Bununla mı tatmin oluyorsunuz?

Bununla mı tatmin oluyorsunuz?

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

Beyrut'a saldıran İsrail 'OHAL' ilan etti! ABD'den ek asker gönderme kararı

Beyrut'a saldıran İsrail 'OHAL' ilan etti! ABD'den ek asker gönderme kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.