Metin Arolat’ın ölümünden sonra da gündeme geldi! 1000 – 1500 TL ödeme yapan herkes kullanıyor: ‘Ölümcül olabilir’

Bilinen adı ‘Atom’ hastanede doktor kontrolünde takılması gerekiyor ama işi ticarete dökenler ve doktora danışmaya gerek duymadan evde bu hizmeti alanlar var. Evde serum takan ve ‘evde sağlık hizmetleri adı altında hizmet veren bu kuruluşlara insanlar sosyal medyadan çok rahat bir şekilde ulaşırken serum hizmetini 1000 - 1500 TL karşılığında alabiliyor.

“Biraz kırgınım ve halsizim. En iyisi serum taktırayım” diye düşünebilirsiniz aslında uzmanlar da söylüyor serum taktırmak iyi geliyor ancak bu serumu evde kendi koşullarınızla taktırmak çok büyük tehlikelere yol açabilir.

ATOM SERUMLARI İLGİLİ BİRÇOK SORU İŞARETİ VAR!

İç hastalıkları uzmanı doktor Yunus Kayalar evde taktırılan bu serumlarla ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamasında uyarıda bulunarak “Özellikle yan ürünler takılıyor evde, Atom serumlar işte dediğimiz bu tür şeyler takılıyor. Bu ürünler nereden alınıyor. Bu ürünler güvenli mi, taşıma şekli uygun mudur? Çoğu soğuk zincir dediğimiz bir yöntemle taşınması gerekiyor.” dedi.

“ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Bağışıklığınızı güçlendirmek isterken hayatınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz. Evde serumla ilgili tehlikeler hakkında da konuşan Kayalar “Alerji riski çok yüksek bir ürünlerde ve ölümcül olabilir Bunlar çok fazla alındığı zaman mesela D vitamininden bahsedeyim; D vitamini çok fazla alındığı zaman kalp durmasına kadar gidebiliyor yani ritim bozuklukları yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

METİN AROLAT’IN ÖLÜMÜNDEN SONRA DA GÜNDEME GELDİ

Şarkıcı Metin Arolat'ın ölümünden sonra da gündeme geldi. Arolat'ın hayatını kaybettiği gün kendini iyi hissetmediği için serum taktırdığı öne sürüldü. Uzman doktor Kayalar serum sonrası yaşanan ölümlerle ilgili de “Büyük ihtimalle alerji durumundan dolayı diye düşünüyorum. Bir alerji durum olmuştur kişi yönetememiştir” şeklinde konuştu. Uzmanlar ‘doktor tavsiyesi olmadan asla serum taktırmayın’ diyerek evde serum takılmasını tavsiye etmiyor. Serum kullanacak hastalara doktor tarafından teşhis konulmalı mutlaka hastane şartlarında serum takılması gerekiyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır