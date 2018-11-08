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Metin Hara ve Adriana Lima'yı Victoria's Secret defilesi ayırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima, birbirlerine sosyal medyadan yazdıklarıyla magazin gündemine damgasını vurdu.

Metin Hara ve Adriana Lima'yı Victoria's Secret defilesi ayırdı

Metin Hara, bir süre önce hem işleri hem de sevgilisini görmek için ABD’ye gitti. Çift bir süre birlikte vakit geçirdi. Ancak Adriana Lima, yaklaşan Victoria’s Secret defilesinin hazırlıkları için New York’a gitti, Metin Hara da Los Angeles’ta kaldı.

‘HIZLI VE ÖFKELİ’

Metin Hara, önceki gün sosyal medya sayfasından sevgilisi Adriana Lima’nın minik köpeğini gezdirirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Hara, motosikletin üzerinde çekilen bu karesine “Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) filminin düşük bütçeli, medidatif versiyonu” notunu yazdı. Metin Hara’nın bu paylaşımına Adriana Lima’dan yanıt gelmekte gecikmedi. Adriana Lima, sevgilisinin paylaşımına “Bütçe iyi bir kalp, kibarlık, merhamet, empati ve en önemlisi de senin, benim hayatıma getirdiğin mutluluğu satın alamaz. Seni seviyorum her şeyim” yazdı


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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara Victoria's Secret

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