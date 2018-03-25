MAGAZİN

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 21:11 | Son Güncelleme

Metin Hara yeni çıkarttığı iki kitabın tanıtımı için Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına katıldı. Bir kaç gün önce çıkan iki kitabı da okuduğunu söyleyen Oylum Talu canlı yayında zor anlar yaşadı.

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara geçtiğimiz hafta İyiliğin Bilim Hali ve İyiliğin Hareket Hali adında iki yeni kitap çıkardı. Kitaplarının tanıtımı için Oylum Talu'nun Habertürk'te sunduğu Burası Haftasonu programına katıldı. İki kitabı da okuduğunu söyleyen Oylum Talu canlı yayında zor anlar yaşadı

"NE KADAR ÇABUK OKUDUNUZ"
Oylum Talu programın başında Metin Hara'ya kitaplarıyla ilgili soru yöneltmeden önce "Ben bu kitapları okudum" dedi. Söz hakkı kendisine geçen Metin Hara ise lafına "Ne kadar kısa zamanda okudunuz, daha çıkalı birkaç gün oldu" diyerek başladı. Bunu duyan Oylum Talu "Ama.." diyerek kendisini savunacakken Metin Hara'nın lafının devamı geldi: Bunun için teşekkür ederim...

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metin hara Oylum Talu

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