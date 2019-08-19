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Metin Uca’dan Müjde Ar müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Sunucu ve yazar Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar hakkında müjdeli bir haber verdi.

Metin Uca’dan Müjde Ar müjdesi

Metin Uca, oyuncu Müjde Ar ile bir araya geldi. Keyifli bir sohbet sonrasında Ar’la birlikte fotoğraf çektiren Metin Uca, hesabından yaptığı paylaşımda müjdeli bir haber verdi ve Müjde Ar’ın bir kitap hazırlığı yaptığını duyurdu.

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İşte Uca’nın o paylaşımı:

“Aşkı Memnu'da ekran başına kilitlenmiş, Tosun Paşa, Ah Belinda, Teyzem, Ağır Roman, Şalvar Davası, Kibar Feyzo, İffet, Asiye Nasıl Kurtulur gibi onlarca filmdeki olağanüstü oyunculuğu ile onu çok ama çok sevmiştik. Güzel, akıllı, özel kadın, sövmenin ve sevmenin en yakıştığı kişilik, hepimizin yerli ve milli Marilyn Monroe'su, canım hınzır Müjde Ar ile uzun bir aradan sonra kahvaltıda buluştuk. Yine şahane güldük, yine deli deli düşündük, bu arada sürprizlerimiz olabilir benden söylemesi… Sanmayın ki Bodrum’daki yazlığında sadece oturup güzel gözleriyle çevreyi süzüyor, bir anılar kitabı yazıyor yer yerinden oynayacak, belki beraberce anlatırız bir kısmını bizi izlemeye devam edin derim.”

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