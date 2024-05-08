İstanbul'daki uçak kazasını takip eden personelin diyaloğu gündem oldu! "Pilot kesin Karslı he" yorumuyla paniği dindirdi

İniş takımları açılmayan kargo uçağı gövde üstü iniş yaparken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Panik anları kameraya saniye saniye yansıdı. O sırada havalimanı çalışanlarının yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine indiği an kameraya böyle yansıdı. Faciadan dönülen anlarda sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevin ortaya çıktığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin uçağa hızlı bir şekilde müdahale etmesi de görüntüye yansıyor.

"PİLOT KESİN KARSLI HE"

Bu sırada uçağın iniş anını görüntüleyen bir personel ile yanındaki görevlinin söyledikleri de kayda yansıdı. Bir personel uçak inerken, "Tekeri yok, teker yok lan. Yere vurdu. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ama helal olsun pilota güzel indirdi, kesin Karslı he" diye konuştu.

PİLOT İLE KULE ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı. Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi. Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtiyor. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçiyor. Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indiriyor.

"UÇAK YAKLAŞIK 371 METRE GÖVDE ÜZERİNDE İLERLEDİ"

Öte yandan kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış açıklama yaptı. Karakış, "Hidrolik arızası sebebiyle burun iniş dikmesini açamaması sebebiyle bir kargo uçağı 1-6 sağ pistimize acil iniş gerçekleştirdi." dedi.

Karakış, "Uçak pistimizin üzerine iniş yaştıktan sonra ana iniş takımları üzerinde belli bir noktadan sonra uçağı gövde üzerinde bırakıp çok başarılı bir şekilde yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerleyerek, piste tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi" diye konuştu Karakış uçağın ne zaman pistten alınacağına ilişkin bir soruya ise, "Önce soruşturmanın bitmesi lazım. Arkasından havayolunun uçağına ne yapacağına karar vermesi lazım" yanıtını verdi.

DETAYLARI BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul Havalimanı’ndaki kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, “8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır” denildi.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





