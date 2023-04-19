Metrelerce kuyruk oluştu! Onu görmek için saatlerce beklediler 'Sabaha kadar da olsa... Beklemeye değer'

17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'yu görmek isteyenler sahilde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ziyarete açılışının 3'üncü gününde de gemiyi ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler ve tankları görmek isteyenlerin yoğun ilgisi devam etti.

"AKŞAMA KADAR DA OLSA, SABAHA KADAR DA OLSA GÖRÜP GİDECEĞİZ"

Ziyarete gelen Musa Taşlı, "Kaç gündür aklımızdaydı, bugün nasip oldu. İnşallah girip, göreceğiz. 2 buçuk saattir bekliyorum. Gemi görünmese de şu an bu yola baş koyduk, bekleyeceğiz. İlk defa yapılan bir şey, ihtişamını gördük ama içini de göreceğiz. Gurur duyuyoruz. Güzel bir şey" dedi. 1 buçuk saattir ziyaret için bekleyen Hasan Aslan da, "Daha da kuyruğun yarısındayız. Akşama kadar da olsa, sabaha kadar da olsa görüp gideceğiz. İHA'ları, SİHA'ları görmek istiyorum. Geminin iç donanımı nasıl onu merak ediyorum. Gururluyuz. On numara bir gurur, içimizden gelerek söylüyoruz" dedi.

"3 SAATTİR BEKLİYORUM, BEKLEMEYE DEĞER"

Ziyarete gelen bir kişi de, "Türk milleti 1453'ten beri bu günü bekliyor. Yerli ve milli. Her şeyimiz bizim. Dışa bağımsız, ne Amerika'ya, ne Rusya'ya, ne NATO'ya ne Avrupa Birliği'ne… Yerli ve milli olarak bugünü bekledik. Kızılelma'yla gurur duyuyoruz. Varsa aksini iddia eden, buyursun. 3 saattir bekliyorum, beklemeye değer" ifadelerini kullandı.

Muhlis Yüce de, "4 saattir buradayız, zaman olsa 5 saat daha beklerim çünkü biz böyle projelere alışkın değiliz millet olarak. Gurur duyuyoruz böyle projelerden. Bazıları patates soğan diyor, biz de uçak gemisi diyoruz. SİHA diyoruz, İHA diyoruz" diye konuştu. 9 yaşındaki Elif Göncü de, "3 saattir bekliyoruz, içeriyi çok merak ediyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Televizyondan gördüm, çok güzel buldum. Çok heyecanlıyım" dedi.

İŞTE TCG ANADOLU ZİYARET TARİHLERİ VE SAATLERİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasında geminin yarın da açık olacağını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG ANADOLU'muz, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi sebebiyle yarın (20 Nisan 2023) 10.00-15.00 saatleri arasında da asil milletimizin ziyaretine açık olacak."

21-22-23 Nisan tarihlerinde ise ziyaretler saat 10.00-18.00 aralığında yapılacak. (DHA)





