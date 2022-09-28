Metresiyle sevişirken ölen eşinin mezar taşına öyle bir şey yazdırdı ki!

Kendisini akılalmaz bir durumda bulan genç adam, Reddit'te içinde kaldığı ikilemi paylaşmak ve insanların onun annesini desteklediği için haklı mı yoksa haksız mı olduğunu düşündüklerini öğrenmek istedi. Bunun için de ebeveynlerinin ilişkilerine dair tüm hikayeyi paylaştı.

SONLARI ACIYDI

Babası ve annesinin hayatlarının sonuna doğru çok acı devam eden bir evliliği olduğunu söyleyen genç adam, babasının başka bir evli iş arkadaşıyla uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğunu ve ölmeden önce onu hamile bıraktığını iddia etti.

HER DETAYI BİLİYORDU

Babasının annesini terk etmeyi, ülkeyi değiştirmeyi ve metresiyle yeni bir hayata başlamak için Kanada'ya taşınmayı planladığını anlattı. Nasıl bir ev seçtiklerini ve birçok farklı detayı bile biliyordu.

HİKAYENİN TÜM SEYRİ DEĞİŞTİ

Ancak dramatik bir olay, hikayenin tüm seyrini değiştirdi. Babası onları bırakıp taşınmıştı ve metresiyle birlikte yaşıyordu. Ancak bir gece, çiftin seks yaptığı esnada adam aniden kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

KAĞIT ÜZERİNDE HALA MUTLUYDULAR

Annesiyle boşanmak ve her şeyi yasal hale getirmek üzereyken babası vefat edince, dava dosyalarının yürürlüğe bile girmediğini ve annesi ile aralarında yasal bir ayrılık olmadığını söyleyen genç adam ''Kağıt üzerinde hala mutlu bir evlilikleri vardı'' diye açıkladı.

'SADAKATSİZ' YAZDIRDI

Ölümünün ardından annesinin incinmiş ve değersiz hissettiğini anlatan genç adam, talihsiz kadının eski eşinin mezar taşına "John Doe; oğul, eş, baba ve sadakatsiz olanın sevgi dolu anısına" yazdırdığını açıkladı.

SORUN GÖRMEDİ

Elbette ki mezar taşına yapılan bu fevri dokunuş, bazı aile üyelerinden öfkeli bir tepki aldı. Babasının ailesi ve hamile eşi kızgınlardı ve bunu düzeltmelerini istediler. Ancak genç adam o sırada, mezar taşında bir sorun görmediğini, ve bununla ilgili hiçbir şey yapamayacağını söyledi.

HAKLI BULDULAR

Genç adamın gönderisi binlerce beğeni aldı. Birçok kullanıcı onun ve annesinin kesinlikle haklı olduğunu savundular. Hatta bir grup insan annesinin başkaldırısına hayran kaldılar ve cesareti için onu takdir ettiler.

