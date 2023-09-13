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Metro bir anda karıştı! Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilince...

13.09.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir kişi, durumun fark edilmesinden sonra diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. Olay anları bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli Esenler durağında metrodan atıldı.

Metro bir anda karıştı! Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilince...

Dün öğle saatlerinde Kirazlı-Yenikapı metro hattında bir yolcunun kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Diğer yolcular tarafından linç edilmekten son anda kurtulan şüpheli metrodan indirildi.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İddiaya göre, metroda yolculuk yapan bir kişi, metro içerisinde bulunan kadınların fotoğrafını çekti. Bu durumu fark eden bazı yolcular şüpheliyle tartıştıktan sonra dövmeye başladı. Yolcular, şüphelinin cep telefonunu alarak çektiklerini görmek istese de başarılı olamadı. Şüpheli, Esenler İstasyonu'nda yumruklanarak indirildi. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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