Metroda dehşet anları! Saldırgan bir anda kadın yolcunun saçına yapıştı, diğerleri sadece izledi

New York metrosunda sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşandı. Metroya binen bir yolcu vagonlar arasında tehditler ve küfürler savurarak ilerlemeye başladı. İsmi açıklanmayan saldırganın kameralara kayıt edilen rahatsız edici görüntülerde metronun kapılarını ve camlarını yumrukladığı görüldü. Vagonun sonuna doğru hareket eden ve diğer yolcuların korkuyla yanından uzaklaştığı kadın bir anda yanındaki kadın yolcusunun saçını çekerek onu sürüklemeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Videonun ne zaman ve kimin tarafından çekildiği belirtilmezken paylaşılan görüntülerde diğer yolcuların kadının yardım çığlıklarına cevap vermemesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Görüntülerin devamında saldırgan metroyu tek başına terk ederken polis olayla ilgili herhangi bir şikayetin bulunmadığını belirtti.



