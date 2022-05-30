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Metroda dehşet anları! Saldırgan bir anda kadın yolcunun saçına yapıştı, diğerleri sadece izledi

30.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki bir metroda yaşanan olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Metronun içinde küfür ederek ilerleyen bir kadın diğer yolculara korku dolu anlar yaşattı. Boş koltuklardan birine oturan kadın yanındaki yolcu ayağa kalktığı anda saçına yapıştı ve onu metronun sonuna doğru sürükledi. Sosyal medyada popüler olan görüntülerde diğer yolcularının yaşananları hiçbir şey yapmadan izledikleri fark edildi.

New York metrosunda sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşandı. Metroya binen bir yolcu vagonlar arasında tehditler ve küfürler savurarak ilerlemeye başladı. İsmi açıklanmayan saldırganın kameralara kayıt edilen rahatsız edici görüntülerde metronun kapılarını ve camlarını yumrukladığı görüldü. Vagonun sonuna doğru hareket eden ve diğer yolcuların korkuyla yanından uzaklaştığı kadın bir anda yanındaki kadın yolcusunun saçını çekerek onu sürüklemeye başladı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Videonun ne zaman ve kimin tarafından çekildiği belirtilmezken paylaşılan görüntülerde diğer yolcuların kadının yardım çığlıklarına cevap vermemesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Görüntülerin devamında saldırgan metroyu tek başına terk ederken polis olayla ilgili herhangi bir şikayetin bulunmadığını belirtti.

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